Ушаков: Россия не понимает, зачем США дают СМИ ложные сведения о планах Москвы по «вторжению» на Украину

Россия не понимает, зачем США передают в прессу заведомо ложную информацию о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших, российских намерениях», - сказал представитель Кремля.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся сегодня вечером и продлился чуть более часа. В целом, беседа носила сбалансированный и деловой характер, подчеркнул Ушаков.

Стороны еще раз обсудили взаимные озабоченности и условились продолжать общение. Нельзя не отметить беспрецедентный уровень нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы «агрессивных планах» России в отношении Украины, подчеркнул Юрий Ушаков. На этом фоне многие представители президентской администрации США запросили телефонные беседы со своими российскими коллегами.