Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ушаков: Россия не понимает, зачем США дают СМИ ложные сведения о планах Москвы по «вторжению» на Украину

Ян Брацкий
22:53 12.02.2022
Речь о публикации газеты Politico о заявлении Джо Байдена лидерам союзных стран, что Россия якобы может «напасть» на Украину 16 февраля.
Ушаков: Россия не понимает, зачем США дают СМИ ложные сведения о планах Москвы по «вторжению» на Украину
© Фото: Денис Ворошилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Россия не понимает, зачем США передают в прессу заведомо ложную информацию о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших, российских намерениях», - сказал представитель Кремля.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся сегодня вечером и продлился чуть более часа. В целом, беседа носила сбалансированный и деловой характер, подчеркнул Ушаков.

Стороны еще раз обсудили взаимные озабоченности и условились продолжать общение. Нельзя не отметить беспрецедентный уровень нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы «агрессивных планах» России в отношении Украины, подчеркнул Юрий Ушаков. На этом фоне многие представители президентской администрации США запросили телефонные беседы со своими российскими коллегами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:46 Армия
Американскому военному атташе вручена нота в связи с нарушением подлодкой США границы России
17:56 В стране и мире
Видео
Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье
17:11 В стране и мире
Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
16:39 Спорт
Лыжница Степанова поблагодарила партнеров по команде и тренеров после победы на ОИ
18:49 Армия
В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России
Популярное
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.