Во Франции запуск «Северного потока - 2» назвали стратегическим вопросом для Европы

Запуск трубопровода «Северный поток - 2» является одним из наиболее важных шагов к выходу из кризиса в отношениях с РФ. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter выразил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода "Северный поток - 2"- один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», - сказал глава ведомства.

Кроме того, Ле Мэр обратил внимание на то, что вопрос введения газопровода в эксплуатацию является стратегическим как для Москвы, так и для европейских стран.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил положить конец «Северному потоку - 2» в случае российской агрессии в сторону Украины. В то же время, отмечал президент США, Вашингтон и Берлин выражают готовность вести диалог с Москвой. Однако на случай военной агрессии, добавил американский лидер, Запад уже подготовил санкции против РФ.