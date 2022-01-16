От погромов и резни до миротворцев ОДКБ: что происходило в Казахстане в разгар новогодних каникул

В сложных метеорологических условиях тяжелый транспортник Ан-124 «Руслан» совершил посадку 15 января на аэродром «Чкаловский» Минобороны России. Силуэт огромного воздушного судна сквозь густую метель едва просматривается. Еще шесть самолетов Ил-76 касаются взлетно-посадочной полосы друг за другом, с коротким интервалом. На борту находятся российские десантники, которые в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ находились на территории Казахстана.

Неделю назад военнослужащие были подняты по тревоге, чтобы оказать помощь Казахстану в противостоянии международным террористам, а теперь они возвращаются домой. Миротворцы выполнили поставленные задачи, впереди предстоит марш до родной части, еще есть ряд задач, но все мысли уже только о доме. Военнослужащие также вспоминают, как их приняли жители Казахстана.

Дать экспертную оценку событиям, происходившим в соседствующей с Россией стране еще только предстоит, ведь они происходили крайне стремительно. Президент России Владимир Путин узнал у министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что удалось сделать силам ОДКБ.

«Организовали воздушный мост. Задействовано было более восьмидесяти воздушных судов военно-транспортной авиации, в самые короткие сроки осуществили переброску всех сил. Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства», - отметил глава Минобороны России.

Военная операция по переброске коллективных миротворческих подразделений из России, Белоруссии, Таджикистана и Армении была проведена в считанные часы силами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Российские десантники приступили к выполнению задач буквально с колес. Миротворцы взяли под охрану важные государственные объекты Казахстана, что поспособствовало высвобождению сил правоохранительных органов Республики для наведения конституционного порядка.

В Казахстане трагические события начались сразу после наступления Нового года. Жители города Жанаозен Мангыстауской области 2 января вышли на улицы, выступая против повышения цен на автомобильный газ в двукратном размере. Протесты вспыхнули в считанные часы еще в нескольких городах: Шымкенте, Актобе, Актау, Уральске и Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже через сутки заявляет об отмене повышения цен на газ, однако протестующих остановить не удается. Кризис постепенно начал нарастать как снежный ком. Теперь звучат политические требования, а главные события развиваются в Алма-Ате. В определенный момент будто по команде из-за спин мирных протестующих появляются люди, вооруженные холодным оружием и палками. Масштабные стычки с полицией начались 4 января.

Переломный момент произошел в ночь на 5 января. Н:а улицах Алма-Аты количество боевиков увеличивается в разы. Протестующие всю ночь поджигают автомобили полицейских. Правоохранителям становится все сложнее поддерживать правопорядок. Вскоре полицейские применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В Алма-Ате и Мангистауской области казахстанский глава объявляет чрезвычайное положение.

Для усмирения протестов Токаев 5 января объявляет об отставке правительства, а также о начале в Республике политических реформ. Однако его, по всей видимости, уже никто не слышал. На улицах Алма-Аты раздаются выстрелы. Несколько тысяч человек, в числе которых были и вооруженные огнестрельным оружием, ворвались в здание мэрии города. Мародеры выносят из акимата все, что можно, а само здание поджигают, то же самое они проделали и с бывшей резиденцией президента. Далее толпы так называемых митингующих захватили терминал международного аэропорта «Алматы». Мародеры грабят магазины и банкоматы по всему городу.

Отдельные группы мятежников штурмуют офисы сразу пяти телекомпаний. Коллеги из телекомпании «МИР» показали кадры, как эфирная аппаратная превратилась в сгоревшее месиво из железных балок. А тем временем звуки выстрелов на улицах Алма-Аты слышны уже повсюду. Правоохранители отметили, что толпы вооруженных людей действуют скоординировано. Им даже подвозят автоматы и винтовки на автомобилях в разных частях города. Разбившись на боевые группы, они идут штурмовать здания городской прокуратуры и департамента полиции, попутно грабя оружейные магазины. В Алма-Ату вводят дополнительные силы военнослужащих. Но к этому моменту у мародеров есть вся информация об их передвижении.

В ходе беспорядков в Алма-Аты стремительно растет число погибших. В МВД Казахстана сообщили о 18 погибших, а двоих полицейских вовсе нашли обезглавленными. В общей сложности число погибших составило 160 человек, среди которых - мирные граждане и двое детей. В городе Тараз погибла гражданка России Мария Ким. Она возвращалась с работы, когда в центре города началась перестрелка. Так, мародеры застрелили мать троих детей.

В определенный момент стало понятно, что собственных сил справиться с растущим натиском мародеров у Казахстана может не хватить. Компетентные источники начали сообщать о том, что орудующие на митингах банды не имеют ничего общего с мирными протестующими. Президент Казахстана в данном случае принимает, пожалуй, единственно верное решение.

«Учитывая то, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ, с просьбой помочь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности Казахстана. Главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, оказать им помощь», - заявил Токаев.

Глава республики получил ответ практически мгновенно. Организация договора о коллективной безопасности была создана с целью совместной защиты суверенитета и территориальной целостности стран-членов. Казахстану, который входит в организацию, потребовалась срочная военная помощь. Обстановка в Республике могла пройти точку невозврата, и ее последствия были бы труднооценимы, если бы не своевременные действия Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Большинство экспертов полагают, что труднее всех пришлось бы национальным меньшинствам.

Министерство обороны РФ приняло основную нагрузку по переброске подразделений миротворческих сил. Военно-транспортная авиация ВКС России начала доставлять подразделения ВДВ в Казахстан, которые были отправлены по месту назначения сразу после выгрузки. Главной задачей миротворцев стало взятие под охрану важнейших государственных объектов, органов властей, посольств и стратегически важных объектов. Вместе с этим самолеты на обратном пути начинают вывозить граждан России и других стран, которые проводили в Казахстане новогодние каникулы. Среди вывезенных из Казахстана оказались военный атташе Австрии в России и генконсул Венгрии, которые надолго запомнят слаженную работу военнослужащих ОДКБ.

Помощь сил ОДКБ Казахстану вызвала нелепую и даже хамскую реакцию Запада. США уже в обыкновенной для себя манере выразили сомнения в правильности действий президента Токаева, наверное потому, что он не спросил совета у американской стороны. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил Вашингтону, что в отличие от американских войск в разных странах, куда их никто не приглашал и которые остаются там вопреки всему, Россия, выполнив задачу, уходит.

К концу недели военно-транспортные самолеты ИЛ-76 и АН-124 ВКС России вывозят из Казахстана в Россию, Таджикистан, Армению и Белоруссию значительную часть миротворческих сил стран ОДКБ, которые определенно выполнили свою миссию. У себя дома они уже получают благодарность. Правоохранители в Казахстане в дальнейшем уже справятся сами. Ситуация, связанная со странами ОДКБ, напомнила старую русскую поговорку «Друзья познаются в беде».