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СМИ сообщили о стрельбе и взрывах в Алма-Ате

Елизавета Потейчук
16:07 06.01.2022
Звуки взрывов и выстрелов слышны в районе площади Республики.
СМИ сообщили о стрельбе и взрывах в Алма-Ате
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В казахстанской Алма-Ате в районе площади Республики происходит стрельба и слышны звуки взрывов. Утром, 6 января, протестующие вновь собрались на улицах города. Позднее в прессе появилась информация о третьем обезглавленном полицейском, всего известно о 13 погибших правоохранителях.

О стрельбе в Алма-Ате сообщило издание Orda.kz. Ранее в городе возле больницы произошли столкновения митингующих с полицией. Судя по кадрам, снятым с места событий, толпа возле медучреждения собралась вокруг груды, предположительно, щитов, захваченных у полицейских.

Кроме того, полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков штурмовавших здание ведомства. На данный момент устанавливаются личности ликвидированных.

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