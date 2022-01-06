СМИ сообщили о стрельбе и взрывах в Алма-Ате

В казахстанской Алма-Ате в районе площади Республики происходит стрельба и слышны звуки взрывов. Утром, 6 января, протестующие вновь собрались на улицах города. Позднее в прессе появилась информация о третьем обезглавленном полицейском, всего известно о 13 погибших правоохранителях.

О стрельбе в Алма-Ате сообщило издание Orda.kz. Ранее в городе возле больницы произошли столкновения митингующих с полицией. Судя по кадрам, снятым с места событий, толпа возле медучреждения собралась вокруг груды, предположительно, щитов, захваченных у полицейских.

Кроме того, полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков штурмовавших здание ведомства. На данный момент устанавливаются личности ликвидированных.