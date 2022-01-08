Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу обстановки в Казахстане являются «детским лепетом и отчаянием» из-за отсутствия обоснований.

«Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», - сказала Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Также, по ее словам, американская сторона вместе со странами Запада больше не может притворяться и говорить, что в Казахстане сейчас проходят мирные митинги. Захарова добавила, что им нечего комментировать. Дипломат подчеркнула, что отправка Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан произошла полностью на законных основаниях. Казахстан применил процедуры обращения в ОДКБ только после того, как факты с развитием ситуации указали на внешние угрозы, говорит Захарова.

«Соответственно, любимый этот тезис о том, что некая неправовая история творится, тоже не работает. Поэтому нашим западные партнеры мямлят, выставляют себя в абсолютно таком непрофессиональном провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое впечатление, от полного бессилия, еще и оскорбляют. Это оскорбление хамское от Блинкена демонстрирует отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу», - заявила представитель дипведомства.

Ранее в МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану. Российские дипломаты предложили американскому госсекретарю учесть урок истории, касающийся его страны.