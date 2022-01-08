Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»

Елизавета Потейчук
22:20 08.01.2022
Дипломат подчеркнула, что США и западные страны больше не в силах притворяться и говорить, что в Казахстане проходят мирные протесты.
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу обстановки в Казахстане являются «детским лепетом и отчаянием» из-за отсутствия обоснований.

«Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», - сказала Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Также, по ее словам, американская сторона вместе со странами Запада больше не может притворяться и говорить, что в Казахстане сейчас проходят мирные митинги. Захарова добавила, что им нечего комментировать. Дипломат подчеркнула, что отправка Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан произошла полностью на законных основаниях. Казахстан применил процедуры обращения в ОДКБ только после того, как факты с развитием ситуации указали на внешние угрозы, говорит Захарова.

«Соответственно, любимый этот тезис о том, что некая неправовая история творится, тоже не работает. Поэтому нашим западные партнеры мямлят, выставляют себя в абсолютно таком непрофессиональном провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое впечатление, от полного бессилия, еще и оскорбляют. Это оскорбление хамское от Блинкена демонстрирует отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу», - заявила представитель дипведомства.

Ранее в МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану. Российские дипломаты предложили американскому госсекретарю учесть урок истории, касающийся его страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:01 В стране и мире
В МИД РФ посоветовали США «поднять себе настроение» перед переговорами в Женеве
22:16 В стране и мире
Белый дом: США отправятся на переговоры с РФ в Женеве без оптимизма
21:23 В стране и мире
Видео
Авиаотряд Роскосмоса доставил 30 студентов и курсантов военных вузов из Байконура в Москву
20:37 В стране и мире
В Пентагоне заявили, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе
19:32 Армия
Видео
Опубликовано видео прибытия миротворцев ОДКБ из Армении в Казахстан
Популярное
Видео
Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.