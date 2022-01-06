В Алма-Аты возле больницы идут столкновения с полицией

Протестующие в Алма-Аты устроили столкновения с полицией в районе седьмой городской больницы. Также погромщиками была окружена первая больница.

Судя по видео, которые было снято на месте событий, толпа возле больницы собралась вокруг груды, предположительно, щитов, захваченных у полиции.

Ранее большая группа протестующих вновь собралась на площади Республики в Алма-Аты. На данный момент там находится около 250 человек.