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В Алма-Аты возле больницы идут столкновения с полицией

Алексей Курильченко
11:04 06.01.2022
Протестующие окружили две городские больницы.
© Видео: Telegram, Милитарист © Фото: Telegram, Милитарист
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Протестующие в Алма-Аты устроили столкновения с полицией в районе седьмой городской больницы. Также погромщиками была окружена первая больница.

Судя по видео, которые было снято на месте событий, толпа возле больницы собралась вокруг груды, предположительно, щитов, захваченных у полиции.

Ранее большая группа протестующих вновь собралась на площади Республики в Алма-Аты. На данный момент там находится около 250 человек.

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