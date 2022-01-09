«Мародерство и беспорядки»: эвакуированные из Казахстана россияне рассказали о пережитом в Алма-Ате

Пассажир вывозного борта из Казахстана рассказал о деталях происходящего в Алма-Ате. Напомним, что самолет Ил-76 ВКС России доставил в Москву 100 россиян, находившихся в Республике на отдыхе у родственников и в туристической поездке в период новогодних праздников.

«Мародерство, стреляют, беспорядки. Спасибо, что миротворческие силы нас выручают и помогают. Очень ждали», - рассказал мужчина.

Другая пассажирка рейса Галина Майоренко также заявила о том, что с нетерпением ждала прибытия миротворцев, чтобы уехать на родину. По ее словам, она звонила в Генконсульство и обращалась за помощью.

«Мы очень на это рассчитывали, ну, и получили, поэтому очень довольны. В Казахстане миротворцы наладят все. Будет все хорошо», - отметила Майоренко.

Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры с места посадки самолета ВКС РФ с россиянами из Алма-Аты. Судя по видео, соотечественников распределили по специальным автобусам, которые доставят их в здание аэродрома.

Кроме того, командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков сообщил о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране значимых объектов в Алма-Ате. Сердюков также выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.