Армия Двадцатый самолет с российскими миротворцами вылетел с аэродрома Алма-Аты Перед вылетом российских миротворцев была осуществлена погрузка военной техники в борта ВТА. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Двадцатый самолет военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющий переброску российских миротворцев ОДКБ из Казахстана, вылетел с аэродрома Алма-Аты. «С аэродрома “Алматы” на аэродром “Чкаловский” в Московской области вылетел самолет Ан-124 “Руслан”. Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром “Чкаловский” в Московской области», - говорится в сообщении Минобороны. Перед вылетом российских миротворцев на аэродроме Алма-Аты в Казахстане осуществили погрузку военной техники в борта ВТА. В настоящее время 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика