Российские миротворцы ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане

Подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли в Казахстан, где приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

Миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года, на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в республике.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов