В Алма-Аты горит здание телеканала «Мир»

В филиале телеканала «Мир» в Алма-Аты произошел пожар. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как люди убегают от горящего здания. О пострадавших не сообщается - известно, что предварительно все сотрудники канала покинули здание до того, как его заняли боевики.

«В руках нападавших были топоры. Ими они уничтожали телевизионное оборудование. Неизвестно, что бы сделали молодчики с корреспондентами и другими работниками представительства, если бы те попались им под руку. Все алматинские корреспонденты живы и продолжают исполнять свои обязанности», - сообщает телеканал.

Ранее в центре Алма-Аты началась перестрелка. Правоохранители ведут перестрелку с бандитами, которые забаррикадировались в здании одного из телеканалов.