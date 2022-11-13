Время непростых решений: почему в МО РФ решили отвести войска от Херсона

Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны о текущей обстановке в регионе и предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр, чтобы сохранить жизни военнослужащих, и в целом боеспособность группировки.

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Для того, чтобы оценить обстановку на линии соприкосновения, министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал с инспекцией на командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Оперативную обстановку министру обороны доложил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. И сразу, здесь же, Сергей Шойгу вручил государственные награды солдатам, которые отличились в бою.

Сергей Шойгу в командном пункте заслушал доклад Сергея Суровикина о ходе боевых действий. В центре внимания - Херсонское направление. Здесь радикалы непрерывно атакуют и несут тяжелые потери. За последние два месяца они потеряли более десяти тысяч бойцов и две сотни танков. У российской стороны - потери в разы меньше.

«Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего», - заявил Суровикин.

Киевский режим с потерями не считается - в том числе среди мирных жителей Херсона. Украинская артиллерия практически каждый день бьет по гражданским объектам города. Российское ПВО сбивает до 90%ь выпущенных ракет, но оставшиеся достигают своих целей - и убивают простых людей.

«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи... В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности», - заявил Суровикин.

Эвакуация гражданских, которая теперь уже завершена, позволила спасти множество жизней. Вывезти удалось всех желающих, 115 тысяч человек. Но основная угроза для города - не обстрелы, а возможная гуманитарная катастрофа. Боевики все это время наносят удары по Каховской ГЭС.

Разрушение Каховской ГЭС повлечет за собой затопление Херсона и всех близлежащих сел. У разрушения ГЭС есть и военные последствия - если бы радикалам удалось уничтожить дамбу, то российские войска оказались бы отрезаны от левого берега Днепра.

«Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», - заявил Суровикин.

С военной точки зрения Херсон мог стать ловушкой для российских войск. Отрезанная группировка осталась бы без поддержки, и ее было бы крайне тяжело снабжать - переправы через реку простреливаются, а почти все мосты повреждены или уничтожены националистами. Все это привело бы к достаточно серьезным потерям. Министр обороны с озвученной оценкой согласился.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - заявил Шойгу.

Как сообщили в Министерстве обороны, отвод войск продолжался два дня и успешно завершился в минувшую пятницу - в пять часов утра. Потерь во время совершения маневров удалось избежать.

«В ходе операции по переброске российских войск на левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения и военной техники. Также на левый берег Днепра вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту... В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Наши войска теперь укрепляются на левом берегу. Радикалам, если они решат продолжить наступление, придется форсировать реку под огнем нашей артиллерии и авиации, это практически невозможная задача. Сухопутных переправ не осталось - в минувшую пятницу был уничтожен Антоновский мост.

На левом берегу уже выстроены линии обороны, стоят противотанковые укрепления, бойцы готовы встречать противника. Крупных подразделений украинских радикалов здесь нет, но действуют диверсанты. На неделе ФСБ России задержали девятерых сотрудников Службы безопасности Украины, планировавших нападения на местных чиновников. У террористов нашли пять килограммов пластида, а также гранаты и оружие.

Освободившиеся из-под Херсона части как раз и будут привлекаться к борьбе с диверсантами на левом берегу, а также усилят собой российские группировки, которые успешно наступают по другим направлениям.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов