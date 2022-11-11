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МО РФ: на Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра

13:02 11.11.2022
Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Подразделения российских войск завершили переброску на левый берег Днепра в 5 утра, заявил на брифинге 11 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра», - говорится в сообщении.

Соединения и воинские части ВС РФ заняли подготовленные оборонительные рубежи и позиции, добавил представитель российского оборонного ведомства. Потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств нет. Мирным жителям, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Ночью украинские боевики пытались сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск на левый берег. Противник нанес по переправам пять ударов из РСЗО HIMARS. Силы ПВО сбили 28 снарядов, еще пять отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. По словам Конашенкова, за последние двое суток противник продвинулся на отдельных направлениях в Херсонской области не более чем на 10 километров.

Благодаря ударам российской артиллерии и авиации, а также применению минно-взрывных заграждений были остановлены украинские подразделения в 30-40 километрах от района переправ через Днепр. Кроме того, боеприпасами «Ланцет» и огнем РСЗО за сутки уничтожены три гаубицы М777, две БМП и три пикапа противника. Больше 20 украинских боевиков подорвались на минных заграждениях, а также два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронемашины.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине также говорится об отражении атак украинских боевиков на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком. В районе Николаева ВС РФ уничтожили склад боеприпасов противника. В Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод гаубиц М777, а в ЛНР - взвод самоходных гаубиц «Акация». Между тем в Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

Представитель российского Минобороны рассказал об успехах российских сил ПВО. За минувшие сутки сбиты семь украинских беспилотников, уничтожены 32 снаряда РСЗО HIMARS, пять противорадиолокационных ракет HARM.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением пусковой установки РСЗО «Град» украинских боевиков российским ударным беспилотником. 

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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