Суровикин заявил, что все желающие мирные жители покинули Херсон и прилегающие пункты

Командующий группировкой констатировал, что Херсон неизбирательно обстреливается врагом. Инженерные подразделения российской группировки практически ежедневно восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил, что все желающие жители Херсона и окрестностей уже покинули город.

Командующий группировкой сказал, что Херсон неизбирательно обстреливается врагом. Инженерные подразделения российской группировки практически ежедневно восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.

«Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации», - доложил Суровикин министру обороны России.

Далее Суровикин предложил организовать оборону по рубежу Днепра. Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с ним.

Командующий группировкой заявил, что войска уже в ближайшие сроки займут оборону на подготовленных рубежах по Днепру.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов