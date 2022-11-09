Суровикин: Украина несет на Херсонском направлении потери в семь-восемь раз больше, чем РФ

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Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщил, что Украина несет на Херсонском направлении потери в семь-восемь раз больше, чем Российская Федерация.

«Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в семь-восемь раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего», - сказал Сергей Суровикин.

Также в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга. Он добавил, что идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов