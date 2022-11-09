Армия Суровикин предупредил об угрозе затопления Херсона и изоляции группировки ВС РФ Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения в случае мощной ракетной атаки Каховской плотины со стороны противника, добавил командующий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предупредил об угрозе затопления Херсона и изоляции группировки ВС РФ в случае атаки Киева по плотине Каховской ГЭС. «Если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра», - сказал он в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу. Суровикин подчеркнул, что российские войска займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. Также командующий заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. По его словам на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика