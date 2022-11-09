Командующий группировкой заметил, что наступающая сторона несет большие потери, нежели та, что находится в обороне. В данном случае, как заметил командующий группировкой, наши потери в семь-восемь раз меньше, чем у врага.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил, что враг потерял на Херсонском направлении более 9,5 тысячи человек.

«В ходе отражения атак в данном районе за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов», - доложил Суровикин министру обороны России Сергею Шойгу.

Он добавил, что наступающая сторона несет большие потери, нежели та, что находится в обороне. В данном случае, как заметил командующий группировкой, наши потери в семь-восемь раз меньше, чем у врага.

Также Суровикин сказал, что были пресечены все попытки наступления врага на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

