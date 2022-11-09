Шойгу согласился с предложением Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра.
«Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - заявил Шойгу.
Также Шойгу охарактеризовал оборону на Херсонском направлении как устойчивую, но с особенностями.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов