Армия Шойгу согласился с предложением Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра Министр обороны отметил, что жизнь и здоровье российских военнослужащих является приоритетом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра. «Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - заявил Шойгу. Также Шойгу охарактеризовал оборону на Херсонском направлении как устойчивую, но с особенностями. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика