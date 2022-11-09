Суровикин констатировал невозможность полноценно снабжать Херсон

Украина на Херсонском направлении бьет по школам, больницам, другим социальным объектам, добавил Сергей Суровикин.

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Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать, заявил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.

«Город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности», - сказал он в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Он добавил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по городу. Также со стороны противника возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий, сказал командующий.

Командующий заявил, что вооруженные формирования Украины наносят удары по школам, больницам и мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов