Путь пройден: подлодка «Ленинский комсомол» заняла свое место в Музее морской славы

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Исторический момент! Две половины корпуса первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» встретились на площадке Музея военно-морской славы в Кронштадте - одного из важнейших объектов туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению президента России.

«Вот сохранение исторической памяти - оно воплотилось вот здесь. Для ВМФ это еще один символ героизма предшествующих поколений, наших отцов, старших братьев. Это то, чем можно гордиться», - заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. «Когда на бумаге ты смотришь и понимаешь, что это теоретически возможно, это очень далеко от практики. Но сейчас с учетом того, что была очень сплоченная команда и сплоченная работа всех людей вокруг, которые мечтали и хотели осуществить эту транспортировку - это получилось, это было реализовано», - заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Никто и никогда не делал ничего подобного. Огромный 107-метровый корабль весом больше 2,5 тысяч тонн провезли по суше и по воде - уникальная инженерная операция, достойная книги рекордов. 15 проектных институтов разрабатывали эту операцию больше 8 месяцев. Многие вообще не верили, что это возможно. Но российские специалисты доказали, что невозможного для них нет.

Транспортировка легендарной подлодки заняла целый год. Из заполярного Снежнегорска ее провели через Белое и Баренцево моря. Потом - проход через шлюзы «Беломорканала», до стенок которого от корпуса лодки оставались считанные сантиметры. Через Ладожское озеро и Неву дошли до Кронштадта, где в сухом доке отремонтировали весь легкий корпус - по сути сменив старый «китель» на новый.

Вытащить подлодку из сухого дока сразу на берег оказалось невозможно. Поэтому в Финском заливе ее завели в полупогружную баржу «Атлант», с помощью которой удалось привести корабль в порт и выгрузить его на сушу. Корпус пришлось разделить на 2 части - иначе его просто не смогли бы провезти по городским улицам

Даже половина подводной лодки впечатляет размерами, корпус высотой с четырехэтажный дом и длиной более 50 метров. Ну а везут его на автопоезде - 30 колесных пар, всего 240 колес. Этим огромным автопоездом управлял всего один человек - оператор с пультом почти как у радиоуправляемых игрушек.

Весь путь по суше от порта, до площадки музея - около 4,5 километров. Подлодку везли среди плотной жилой застройки, пришлось демонтировать более 70 дорожных конструкций, срубить три березы - после все вернут обратно, деревья - тоже. А еще расширили проезжую часть, чтобы автопоезд вписался в повороты. Дело в том, что платформа должна поворачивать практически на 90 градусов и все 240 колес одновременно выполняют поворот.

И таких сложнейших поворотов - семь на всем маршруте. Неудивительно, что перевозка двух частей корпуса подлодки по улицам Кронштадта растянулась на четыре ночи. Каждую ночь посмотреть на то, как корабль возят по улицам, собирались сотни людей, многие - с детьми.

«Мы увидели по телевизору и решили, что тоже какую то часть хотим посмотреть, как это в реальности происходит - и нам хотелось принять участие в этом историческом событии - ну вот оно, происходит - да, прямо на наших глазах!», - рассказали Даниил и Ирина Ульяновы.

К-3 «Ленинский комсомол» - первенец отечественного атомного подводного флота, подлодка-рекордсмен, которая первой отработала всплытие среди льдов Северного полюса, погрузилась на рекордную глубину. 10 членов ее экипажа были удостоены звания Героев Советского союза, а главный конструктор корабля Владимир Перегудов - Героя социалистического труда. Встречать корабль на площадке музея приехала его дочь, которая вместе с другими семьями ветеранов флота с начала 90-х боролась за то, чтобы подлодку сохранили для потомков - ведь ее хотели утилизировать, «пустить на иголки»

«Душа болела, сколько было разговоров, что ее распилят, выбросят, сожгут и когда все таки было принято решение руководством страны - это просто был подарок. Конечно, это правильное решение! Я преподаю в Морском университете и теперь могу сказать своим студентам, что наша первая в стране лодка будет сохранена как музейный экспонат», - рассказала Наталья Игнатьева.

«Ленинский комсомол» станет центральным экспонатом уникального музея, который создается словно вокруг легендарной подлодки.

Музей военно-морской славы возводят прямо на берегу Финского залива, рядом с легендарными кронштадтскими фортами. Сам комплекс огромный, его площадь вместе с этой эксплуатируемой кровлей - 64 тысячи квадратных метров.

Огромную подводную лодку поставят на особые опоры, ее корпус соединят воедино, установят винты и естественно покрасят, чтобы 65-летний корабль выглядел достойно. Параллельно пойдет работа над созданием внутренней экспозиции - здесь можно будет не просто погулять по отсекам, но и увидеть уникальные подлинные вещи членов экипажа и почувствовать себя настоящим подводником с помощью виртуальных технологий. Музей военно-морской славы расскажет и покажет всю историю российского флота - от его становления до современного состояния. Открыть его планируют уже летом следующего года.