Сокровища Финского залива: как отстраивают музейный комплекс «Остров фортов» в Кронштадте

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Якорь огромных размеров, примерно три на пять метров, медленно появляется из воды. Старинный артефакт водолазы обнаружили на дне Финского залива. Предположительно, это якорь адмиралтейского типа второй половины 19 века. И это не единственная интересная находка, сделанная во время исследований наземной, подземной и подводной части комплекса фортов кронштадтского рейда.

«Впервые в акватории финского залива мы делали вот в таком объеме. Была сделана подводная археология для того, чтобы убедиться, что основание этих фортов готово для того, чтобы производить реставрационные работы непосредственно на самих объектах», - объяснила соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» - объекты всемирного культурного наследия. Они простояли заброшенными и разрушались без надзора не одно десятилетие. Сейчас в рамках реализации проекта «Остров фортов» они уже очищены от мусора, изучены археологами, а также начались мероприятия по их восстановлению.

Общественные пространства, гостиницы, рестораны и смотровые площадки появятся на всех трех фортах. Кроме того, музей минно-взрывного дела разместится на территории форта «Петр Первый», а на «Кроншлоте» музейные экспозиции расскажут о первом форте Кронштадта. Масштабный объем работ должен быть выполнен к началу 2026 года.

«Готовность фортов пока 30%, на мой взгляд где-то 20%, где-то 30%, где-то мы заканчиваем ремонтные работы как противоаварийные, как, допустим, на «Петре Первом». На «Кроншлоте» достаточно серьезно работаем с подводной акваторией. Так как надо будет с одной стороны ее расчищать, очень много железобетонных конструкций, ну, и, конечно, усиляем фундамент. Что касается работ, которые проходят над водой, это больше пока расчистка, вычистка и работа над укреплением стен, потому что, конечно, здания многие аварийные, и они держатся как на лесах внутри, так и на лесах снаружи», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Центральной частью станет музей военно-морской славы, а главным его экспонатом - подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Это первый в СССР подводный атомоход, которому принадлежат сразу несколько мировых рекордов. Он первым прошел подо льдами Северного полюса. От киля до клотика - все, включая подводную часть лодки, будет доступно для посетителей музея. А внутри воссоздадут интерьеры в том виде, какими они были несколько десятилетий назад.

«Конечно, будет музей. Мы не можем провести музеефикацию до ее транспортировки внутрь музея, так как ее невозможно транспортировать целиком. Да, мы демонтируем несколько светофоров, ну, точнее, значительное количество светофоров, теплотрассу. Очень большое количество бордюров будет упреждено, а потом восстановлено заново. Поэтому такая значительная работа ведется», - добавила Ксения Шойгу.

Уникальная операция по наземной транспортировке такого сложного объекта, как атомоход будет проводится впервые в мировой практике. И она должна стать еще одним мировым рекордом подлодки К-3.