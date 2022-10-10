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На самоходных осях: как подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла по улицам Кронштадта

Игнат Далакян
06:37 10.10.2022
Весь путь субмарины по суше занял около четырех с половиной километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла по улицам Кронштадта. Субмарина должна стать центральным экспонатом Музея военно-морской славы - одного из важнейших объектов нового культурного кластера «Остров фортов».

Путь в Кронштадт для корабля был долгим. Сначала морская буксировка из Мурманской области, затем ремонт и перевозка на барже по Финскому заливу. Последний этап маршрута - это уникальная инженерно-логистическая операция. Подлодку заранее распилили на две части. Иначе 107-ми метровую субмарину было бы невозможно перевезти по улицам. Чтобы отбуксировать кормовую часть, пришлось демонтировать более 70-ти дорожных конструкций. Где-то расширили проезжую часть. Поздней ночью К-3 везут на самоходных осях - особом автопоезде, управляет которым оператор с пультом. Все детали маршрута заранее продумывала целая команда специалистов

«Порядка 8 месяцев эта операция планировалась - и морская, и наземная часть. Потому что нельзя отделять морскую от наземной, ввиду того, что огромное количество инженеров и около восьми предприятий, которые представляли из себя кооперацию, работали над транспортировкой. Переживаю. Переживаю за все, за каждый метр, но надеюсь, что все будет хорошо. Вроде все продумали, вроде все учли», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Еще никто и никогда не перемещал столь крупный и сложный объект через городскую застройку. Весь путь по суше занял около четырех с половиной километров. Вслед за кормовой частью «Ленинского комсомола» тем же маршрутом вскоре повезут и носовую. Обе половины легендарного корабля должны «встретиться» на площадке будущего музея уже 13-го октября.

Ранее мы показывали кадры восстановления первой атомной подлодки Советского Союза - К-3 «Ленинский комсомол». Субмарина восстанавливается для Музея военно-морской славы в Кронштадте.

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