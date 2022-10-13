Носовую часть подлодки К-3 доставили в Музей военно-морской славы в Кронштадте

Позже разделенная на две части для транспортировки субмарина будет вновь воссоединена - она предстанет в экспозиции музея уже в целом виде.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первая советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была разделена на две части для транспортировки в Музей военно-морской славы в Кронштадте.

Позже субмарина будет вновь воссоединена - она предстанет в экспозиции музея уже в целом виде.

«Звезда» публикует кадры с коптера, на которых с высоты птичьего полета видно, как именно происходит транспортировка и непростая процедура закатывания гигантского корпуса в здание Музея военно-морской славы.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов