Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»

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В Кронштадте минувшей ночью прошел завершающий этап уникальной инженерно-логистической операции. Носовая часть атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» отправилась в «Остров фортов» на встречу со своей второй половиной.

На площадке Музея военно-морской славы уже находится корма первой советской атомной субмарины. Сегодня днем, 13 октября, обе половины легендарного корабля воссоединятся.

Чтобы провезти подлодку по улицам, 107-метровую субмарину пришлось распилить. Операцию такой сложности и точности не делал еще никто и никогда. Из-за внушительных размеров атомохода в Кронштадте на время транспортировки пришлось демонтировать более 70 фонарей, светофоров и дорожных знаков.