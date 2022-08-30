На плечах атланта: Ксения Шойгу рассказала об уникальной транспортировке музейной подлодки К-3

По воде первая советская АПЛ будет транспортироваться на гигантской барже, а для наземной части операции судно придется распилить пополам.

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Руководитель проектного офиса по созданию кластера «Остров фортов» в Кронштадте Ксения Шойгу рассказала «Звезде» о ходе операции по транспортировке первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Музей военно-морской славы. Гигантское судно придется распилить пополам - иначе доставить его к месту назначения по земле невозможно. На данный момент К-3 находится в Выборге, где она будет погружена на баржу.

«Сейчас она отплыла с зимней пристани для того, чтобы быть поднятой на единственной барже-атланте, которая может транспортировать такой объем. Сейчас подлодка в Выборге. После этой операции, которая будет продолжаться несколько суток, когда баржа будет "подныривать" под К-3 и поднимет ее, подлодку распилят на две части. Дальше начнется наземная операция», - рассказала Ксения Шойгу.

Операция по транспортировке уникальна - никто никогда ранее не перевозил столь огромную подлодку по воде и суше за одну операцию.

«С самого начала приходится импровизировать - операция планируется уже полгода и существую разные подходы. Аналоги есть, но никто и никогда не поднимал такой объем с воды. Не было и наземной части у подобных транспортировок. Так что бы нашли вариант, которая наиболее безопасен, реализуем и экологичен для Кронштдата», - отметила Ксения.

Операция по транспортировке подлодки претендует на попадание в Книгу рекордов, поскольку ранее ничего подобного не было. Впечатляющим будет и новый интерактивный музей, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году. Центральным экспонатом станет субмарина К-3.