Легенда флота: как первую советскую атомную подлодку перевозят в музей Кронштадта

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В Ленинградской области проходит уникальная техническая операция - первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» после восстановления переправляют в музей.

Из дока в Кронштадте подлодку отбуксируют в Выборг. Только там глубина Финского залива позволяет установить 100-метровое судно на баржу. Баржа доставит субмарину в порт Кронштадта, где ее распилят на две части, и перевезут на постоянное место дислокации - в создающийся туристический кластер «Остров фортов». Целиком транспортировать огромный корабль по суше - невозможно.

«Ничего в этом страшного нет, этот отсек был выпилен еще в Снежногорске, на заводе Нерпа, потому что там был реактор. Да, с выгруженным ядерным топливом, но реактор был. Для того, чтобы избежать всяких инсинуаций на тему того, что она является ядерно-опасным объектом, реактор был полностью вырезан», - объясняет капитан 1 ранга, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ Игорь Курдин.

Операция по транспортировке подлодки претендует на попадание в Книгу рекордов, поскольку ранее ничего подобного не было. Впечатляющим будет и новый интерактивный музей, центральным экспонатом которого станет субмарина К-3.

В конце 50-х годов прошлого века в ней сосредоточили все суперсовременные на тот момент технологии. В частности, К-3 была самой быстрой в мире. На ней ставили эксперименты и проверяли возможности советского атомного флота - например, в суровых условиях Северного полюса. К-3 стояла на вооружении почти 30 лет.