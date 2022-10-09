«Это исторический момент»: Шойгу о транспортировке К-3 «Ленинский комсомол» по улицам Кронштадта

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Кронштадте стартовала операция по сухопутной перевозке первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» к зданию Музея военно-морской славы. Горожане стали свидетелями уникального события в ночь с 8 на 9 октября. Несмотря на поздний час, многие пришли вместе с детьми.

«Будет интересный музей. Потом мы его обязательно посетим и будем понимать, что присутствовали в момент его создания. Это интересно», - поделился местный житель Геннадий Бабкин.

Кормовая часть первой советской атомной субмарины отправилась на самоходных осях по улицам города - от портового комплекса до здания Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов». Перед проведением операции городу понадобилась масштабная подготовка. По пути следования более чем стометровой лодки было демонтировано более 70 дорожных конструкций, а к зданию Музея военно-морской славы построена специальная подъездная дорога. Позже вся инфраструктура будет восстановлена.

Автопоезд с «Ленинским комсомолом» длиной более 50 метров. Такая громада с трудом вписывается в повороты, поэтому скорость состава не превышает трех километров в час. С 8 на 9 октября кормовая часть К-3, успешно пройдя два технически сложных поворота, преодолела первую часть маршрута - до временной стоянки на участке дублера Кронштадтского шоссе. Оставшуюся часть маршрута легендарная К-3 преодолеет в ночь с 9 на 10 октября. Если все пройдет по плану, то носовая часть подлодки будет доставлена к зданию музея в течение одной ночи - с 12 на 13 октября.

«Порядка восьми месяцев готовилась эта операция. Огромное количество инженеров и около восьми предприятий работали над транспортировкой. Переживаю за каждый метр, но надеюсь, что все будет хорошо. Впервые в мире такой объем и вес двигается сухопутно. Все переживают, но это исторический момент для нас, для "Острова фортов" и К-3», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Встречать лодку будут волонтеры – кронштадтцы, участвующие во всероссийской акции «Встречаем легенду К-3 вместе». В онлайн-формате к ним уже присоединились многие регионы страны, в том числе те, с которыми связана история первого советского атомохода.