«Мы гордимся вами»: как встретили в Москве вернувшихся из Токио российских гимнастов

Российские гимнасты из состава олимпийской сборной вернулись в Москву. В аэропорту Шереметьево их встретили болельщики, которые приветствовали спортсменов громкими аплодисментами и памятными подарками. Россию в Токио представляли гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин, а также гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Анастасия Ильянкова.

Спортсменов встретили громкими аплодисментами и кричалками. В мероприятии участвовали и юнармейцы - они принесли с собой любовно сделанные плакаты и цветы. В завершение торжественной встречи спортсмены и болельщики исполнили гимн России под аккомпанемент профессиональных певцов.

Во время встречи в аэропорту Никита Нагорный прокомментировал назначение Юрия Семина на пост главного тренера футбольного клуба его родного Ростова. Спортсмен в шутку выразил желание вступить в команду.