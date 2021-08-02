Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на ОИ
Российская спортсменка Мельникова выиграла бронзовую медаль в Токио.
© Фото: Naoki Morita, AFLO, Globallookpress
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу на Олимпийских играх (ОИ) в вольных упражнениях в Токио. Медаль стала 47-й в коллекции сборной Олимпийского комитета России (ОКР).
За свое выступление Мельникова получила 14,166 балла. Столько же очков присудили японке Маи Мураками, поэтому бронзовую медаль получат обе спортсменки.
Американка Джейд Кэри завоевала золото с результатом 14,366 балла. Серебро досталось итальянке Ванессе Феррари (14,200).
В настоящий момент Россия занимает пятое место в общекомандном медальном зачете. В активе наших соотечественников 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых медалей.