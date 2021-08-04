«Может, и я буду за "Ростов" играть»: гимнаст Нагорный с юмором прокомментировал смену тренера клуба

Российский гимнаст Никита Нагорный вернулся в Москву после выступления на Олимпиаде в Токио. В аэропорту Шереметьево его встретили журналисты, которые спросили у обладателя трех олимпийских медалей, что он думает о смене тренера футбольного клуба его родного города Ростова.

«Расстроился я (после ухода Карпина - прим.ред.), но мне кажется в сборной он более нужен. Он принял правильное решение. Я думаю, что (Юрий Семин) тоже хороший тренер. Конечно очень сильно поменяется тренировочная система. Главное, чтобы был результат», - рассказал спортсмен.

На вопрос о том, будет ли Нагорный посещать матчи «Ростова», спортсмен отреагировал с юмором.

«А может я играть буду за "Ростов"», - сказал гимнаст.

Во время выступлений на Олимпиаде Нагорный завоевал одну золотую и две бронзовые медали. Последнюю, бронзовую медаль, он получил в индивидуальном многоборье.

Ранее тренер Юрий Семин провел первое знакомство с составом футбольного клуба «Ростов». По словам специалиста, тренировать «ростовчан» - большая честь.