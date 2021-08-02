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Гимнаст Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде

Светлана Иванова
14:05 02.08.2021
Победитель и серебряный призер набрали одинаковое количество баллов - 14,783, однако олимпийское золото досталось представителю Южной Кореи из-за более высокой сложности первого прыжка.
Гимнаст Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российский гимнаст Денис Аблязин стал серебряным призером в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио. Золотую медаль выиграл представитель Южной Кореи Чо Хван Ши.

При этом и победитель, и серебряный призер набрали одинаковое количество баллов - 14,783, однако олимпийское золото досталось Хван Ши из-за более высокой сложности первого прыжка. Так, у Аблязина оба прыжка выполнены со сложностью 5,600, а у представителя Южной Кореи первый был 6,000, поэтому исход золота решил дополнительный показатель.

Бронзу с 14,733 балла завоевал армянский спортсмен Артур Давтян, еще один гимнаст из России Никита Нагорный (14,716) стал пятым.

Ранее Денис Аблязин вместе с Давидом Белявским, Артуром Далалояном и Никитой Нагорным стали победителями в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото турнира.

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