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Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Олеся Степакова
15:53 26.07.2021
Россияне победили с результатом 262,500 балла.
Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российские гимнасты впервые с 1996 года победили в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Россияне получили 262,500 балла за пять упражнений. Сборную России представляли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный

Серебро - у спортсменов из Японии, бронзу завоевали представители КНР. Таким образом, на счету сборной России на Играх в Токио три золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

Ранее российские саблистки Позднякова и Великая выиграли золото и серебро на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование.

Россию на Играх в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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