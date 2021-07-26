Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Российские гимнасты впервые с 1996 года победили в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Россияне получили 262,500 балла за пять упражнений. Сборную России представляли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный

Серебро - у спортсменов из Японии, бронзу завоевали представители КНР. Таким образом, на счету сборной России на Играх в Токио три золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

Ранее российские саблистки Позднякова и Великая выиграли золото и серебро на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование.

Россию на Играх в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.