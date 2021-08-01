Спорт Российская гимнастка Ильянкова завоевала серебро ОИ в упражнении на разновысоких брусьях Иван Линдеманн Эта награда стала для сборной РФ 41-й. За выступление Ильянкова получила оценку в 14,833 балла. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в упражнении на разновысоких брусьях. Эта награда стала для сборной РФ 41-й. За выступление Ильянкова получила оценку в 14,833 балла. Золото забрала бельгийка Нина Дерваль (15,200). Третье место досталось американке Сунисе Ли (14,500). Еще одна представительница России Ангелина Мельникова заняла восьмую строчку (13,066). В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде российский боксер Андрей Замковой выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг. А теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном разряде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика