Гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье на ОИ

Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Суммарный результат по итогам выступлений на шести снарядах составил 88,031 балла.

Победа досталась гимнасту из Японии Дайки Хасимото, который заработал 88,465 балла, серебряная награда – у представителя Китая Сяо Жотэн с 88,065 балла.

Еще один россиянин Артур Далалоян стал шестым. Сумма баллов по итогу выступлений на шести снарядах составила 86,248 балла.

Никита Нагорный и Артур Далалоян также являются олимпийскими чемпионами в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. В понедельник, 26 июля, спортсмены получили 262,500 балла за пять упражнений. Сборную России также представляли Денис Аблязин и Давид Белявский.