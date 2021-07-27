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«Я была в диком восторге»: Латынина оценила историческую победу гимнасток РФ на Олимпиаде

Олеся Степакова
18:43 27.07.2021
По ее словам, несмотря на то, что соревнования проходили при пустых трибунах, миллионы телезрителей смотрели и восхищались российскими спортсменками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallokpress
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Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР Лариса Латынина в беседе со «Звездой» поделилась впечатлениями от выступлений женской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Я настолько рада. Настолько счастлива, что наконец-то наша команда стала олимпийской чемпионкой, и просто безумно рада. Когда наши девочки две упали с бревна, я была просто в шоке. И я решила, что ну все, теперь американцы выиграют, но оказалось, что все получилось совсем наоборот. И наши девчонки они настолько красивые», - рассказала Латынина.

По ее словам, несмотря на то, что соревнования проходили при пустых трибунах, миллионы телезрителей смотрели и восхищались российскими спортсменками.

«Я была в таком диком восторге от того начала, которое продемонстрировала Мельникова», - добавила заслуженный тренер.

Также Латынина прокомментировала тот факт, что американка Симона Байлз снялась с Игр из-за травмы.

«Во-первых, она (Симона Байлз. - Прим. ред.) плохо прыгнула, и из-за этого ее потом отовсюду сняли. Когда я увидела, что ее не поставили на брусья, думаю, правильно сделали - молодцы американцы, потому она действительно немножко корявенькая все-таки», - рассказала гимнастка.

По мнению Латыниной, американская гимнастка снялась, скорее всего, из-за психологических проблем, а не из-за травмы.

«Вот если она выйдет выступать в многоборье, то это чисто психологическая травма была», - резюмировала Латынина.

Сегодня в Токио женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. На высшую ступень пьедестала поднялись Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. На четверых российские девушки заработали 169,528 балла. Серебро Олимпиады досталось гимнасткам из США, замкнули тройку лучших в командном многоборье спортсменки из Великобритании.

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