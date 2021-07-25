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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Анна Берестовая
00:10 25.07.2021
Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота.
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ
© Фото: Минобороны РФ
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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлениями в честь празднования Дня Военно-Морского Флота. Он отметил, что сегодня ВМФ, как и прежде, вносит значительный вклад в укрепление безопасности страны, в повышение ее международного авторитета.

«25 июля 2021 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота. Его история – это летопись славы России. С момента создания и по сегодняшний день Военно-Морской Флот остается символом могущества государства, надежным защитником его национальных интересов в Мировом океане», - указал Шойгу.

Министр отметил, что российским морякам во все времена были присущи исключительное мужество, доблесть и отвага. По его словам, массовый героизм военных ВМФ в годы Великой Отечественной войны стал поистине легендарным благодаря самоотверженному сражению на море и на суше ради свободы и независимости страны и ее народа.

«Сегодня, как и прежде, личный состав Военно-Морского Флота достойно несет вахту, выполняет все поставленные задачи, вносит значительный вклад в укрепление безопасности страны, повышение ее международного авторитета», - обозначил глава Минобороны РФ.

Шойгу поздравил всех с праздником и поблагодарил за преданную службу. Министр также пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, а также новых успехов и достижений на благо Отечества.

В честь праздника ВМФ в Санкт-Петербурге будет проведен Главный военно-морской парад. Кроме того, парады военных кораблей состоятся в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Севастополе, Североморске, а также на территории пункта базирования Военно-Морского Флота в порту Тартус в Сирии.

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