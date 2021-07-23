Во Владивостоке прошла генеральная репетиция морского парада ко Дню ВМФ

В торжествах в честь Дня ВМФ во Владивостоке примут участие гости из Вьетнама. Всего же в парадном строю будет семь кораблей. Сегодня в бухте Золотой Рог прошла генеральная репетиция. С борта одного из кораблей за ней наблюдал Денис Ивлев.

«Ракетные фрегаты ВМС Вьетнама заняли почетные четвертое и пятое места в общем парадном строю во Владивостоке. Для того чтобы попасть на праздник, они прошли больше двух тысяч морских миль», - прокомментировал корреспондент.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц прошел на катере мимо всех кораблей. Тем временем подразделения РХБЗ обработали набережную специальными растворами, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом горожан и гостей города, которые уже в это воскресенье будут наблюдать за парадом с берега.