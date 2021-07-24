«Меч пакистанского флота»: корреспондент «Звезды» побывал на борту зарубежного участника Главного военно-морского Парада

Среди участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будут не только российские, но и зарубежные корабли. Это фрегаты ВМС Индии, Ирана и Пакистана. На одном из них в преддверии торжеств побывал корреспондент телеканала «Звезда».

Пакистанский фрегат «Зульфикар» впервые в Петербурге, он полностью готов к параду. Здесь все блестит и сверкает. Фрегат считается одним из самых мощных и грозных кораблей пакистанского флота, а назван он в честь легендарного меча с раздвоенным лезвием.

Генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ России прошла и в Сирии в акватории порта Тартус. Девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения во главе с фрегатом «Адмирал Макаров» прошли парадным строем. В воздушной части задействованы вертолеты морской и армейской авиации, бомбардировщики и самолет дальнего радиолокационного дозора А-50. Военно-морской парад в Тартусе состоится уже в пятый раз.

Также репетиции прошли и в Североморске. По главной площади города идут экипажи кораблей и подводных лодок Северного флота. И даже сильный ветер и суровые тучи не в состоянии помешать шествию.