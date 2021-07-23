Армия Гордость российского флота: опубликована расстановка кораблей на парадах в честь Дня ВМФ Алексей Курильченко Стал известен план прохода кораблей и военной техники на парадах в базах российских флотов. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Газета «Красная Звезда» опубликовала список кораблей, судов, военной техники, которая примет участие в военно-морских парадах, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота России. Парады будут проведены в главных базах флотов и Каспийской флотилии. Всего в торжествах примут участие около 200 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тысяч человек - как военнослужащих, так и гражданского персонала. © Красная звезда На параде Северного флота в Североморске в парадном строю пройдут 11 кораблей, в то время, как в военно-спортивном празднике примут участие 24 корабля и судна. Их сопроводят 2 вертолета и 17 единиц техники. Среди кораблей-участников - эсминец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Георгий Победоносец». © Красная звезда Во Владивостоке пройдет парад Тихоокеанского флота, в котором участвуют семь кораблей - пять кораблей флота и 2 - ВМС Вьетнама. Колонну возглавит ракетный крейсер «Варяг». © Красная звезда На параде Балтийского флота в Балтийске в военно-спортивном празднике примут участие 43 судна и корабля. В парадном строю пройдут 7 кораблей - среди них сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и разведывательный корабль «Василий Татищев». © Красная звезда В Севастополе профессиональный праздник отмечает Черноморский Флот. В параде пройдут 9 кораблей, в небе пролетят 26 самолетов и вертолетов. Возглавит строй дизель-электрическая подводная лодка «Великий Новгород». © Красная звезда Каспийская флотилия выставит на парадную линию 7 кораблей, 18 примут участие в военно-спортивном празднике. Также участвуют 12 самолетов и вертолетов и 6 единиц техники. Возглавляет шествие малый артиллерийский корабль «Астрахань». © Красная звезда Ранее была опубликована схема Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжестве примут участие 54 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 48 летательных аппаратов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика