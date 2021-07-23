Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Гордость российского флота: опубликована расстановка кораблей на парадах в честь Дня ВМФ

Алексей Курильченко
00:00 23.07.2021
Стал известен план прохода кораблей и военной техники на парадах в базах российских флотов.
Гордость российского флота: опубликована расстановка кораблей на парадах в честь Дня ВМФ
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Газета «Красная Звезда» опубликовала список кораблей, судов, военной техники, которая примет участие в военно-морских парадах, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота России. Парады будут проведены в главных базах флотов и Каспийской флотилии.

Всего в торжествах примут участие около 200 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тысяч человек - как военнослужащих, так и гражданского персонала.

© Красная звезда

На параде Северного флота в Североморске в парадном строю пройдут 11 кораблей, в то время, как в военно-спортивном празднике примут участие 24 корабля и судна. Их сопроводят 2 вертолета и 17 единиц техники. Среди кораблей-участников - эсминец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Георгий Победоносец».

© Красная звезда

Во Владивостоке пройдет парад Тихоокеанского флота, в котором участвуют семь кораблей - пять кораблей флота и 2 - ВМС Вьетнама. Колонну возглавит ракетный крейсер «Варяг».

© Красная звезда

На параде Балтийского флота в Балтийске в военно-спортивном празднике примут участие 43 судна и корабля. В парадном строю пройдут 7 кораблей - среди них сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и разведывательный корабль «Василий Татищев».

© Красная звезда

В Севастополе профессиональный праздник отмечает Черноморский Флот. В параде пройдут 9 кораблей, в небе пролетят 26 самолетов и вертолетов. Возглавит строй дизель-электрическая подводная лодка «Великий Новгород».

© Красная звезда

Каспийская флотилия выставит на парадную линию 7 кораблей, 18 примут участие в военно-спортивном празднике. Также участвуют 12 самолетов и вертолетов и 6 единиц техники. Возглавляет шествие малый артиллерийский корабль «Астрахань».

© Красная звезда

Ранее была опубликована схема Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжестве примут участие 54 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 48 летательных аппаратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
Минобороны РФ запускает мультимедийный раздел, посвященный героизму народа в ходе Киевской оборонительной операции 1941 года
22:45 В стране и мире
Видео
Спасатели МЧС РФ вышли на поиски туристов из Москвы, попавших под камнепад в КБР
21:37 В стране и мире
СМИ: дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски
21:00 В стране и мире
Минздрав РФ: у 20-30% перенесших COVID-19 могут возникать тромбозы
18:24 В стране и мире
Видео
Крайняя мера: Россия впервые в истории подала иск в ЕСПЧ против Украины
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.