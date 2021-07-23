Гордость российского флота: опубликована расстановка кораблей на парадах в честь Дня ВМФ
Стал известен план прохода кораблей и военной техники на парадах в базах российских флотов.
© Фото: Минобороны РФ
Газета «Красная Звезда» опубликовала список кораблей, судов, военной техники, которая примет участие в военно-морских парадах, приуроченных ко Дню Военно-Морского флота России. Парады будут проведены в главных базах флотов и Каспийской флотилии.
Всего в торжествах примут участие около 200 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тысяч человек - как военнослужащих, так и гражданского персонала.