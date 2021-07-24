Репетиция ко Дню ВМФ России прошла у берегов Сирии: видео

Генеральная тренировка военно-морского парада ко Дню ВМФ России прошла и у берегов Сирии. Боевые корабли маневрировали на внешнем рейде базы в Тартусе. В роли флагмана на этот раз выступил новейший фрегат «Адмирал Макаров».

В парадном строю также оказались дизельная подводная лодка «Старый Оскол», тральщик «Ковровец» и малый ракетный корабль «Ингушетия».

Масштабной будет и воздушная часть смотра. Во время репетиции с базы Хмеймим в небо поднимались бомбардировщики Су-34 и Су-24М и самолет дальнего радиолокационного дозора А-50.