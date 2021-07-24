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К параду готовы: в Североморске проходят последние приготовления перед Днем ВМФ

Алексей Курильченко
Михаил Аброськин
18:03 24.07.2021
Военнослужащие Северного флота проводят финальные репетиции перед военно-морским Парадом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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До начала военно-морского Парада - который станет центральным событием празднования дня ВМФ - остаются считанные часы! Главный состоится в Петербурге. Торжественные смотры пройдут в Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Каспийске. Не останется в стороне, конечно, и Североморск. Там сегодня даже хмурая погода не помешала участникам генеральной репетиции довести до совершенства мельчайшие детали.

Репетиция генеральная, а значит все как на финальном параде. По главной площади Североморска идут экипажи кораблей и подводных лодок. Идут в ногу. И даже сильный ветер, ветер и суровые тучи не в состоянии помешать шествию. Ведь и характер у Северного флота под стать - суровый.

Подняты флаги расцвечивания, корабли выглядят идеально. Все это результат многодневной работы. А у кого-то этого времени вовсе не было. Например, большой противолодочный корабль «Североморск» встал в парадный строй только сегодня, накануне он вернулся из Баренцева моря, где выполнял боевые задачи.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев приветствует строй кораблей, внимательно смотрит на каждую мелочь, вносит коррективы. Особое внимание новичкам парада.

Подводный атомный многоцелевой крейсер «Казань» впервые принимает участие в параде, и зрители его тоже видят его первый раз. Новый проект «Ясень-М» мощнее и быстрее своего предшественника, лучше и технические характеристики - подлодка стала выше, мощнее и быстрее.

Перед трибунами проходят корабли Северного флота. Во время парада артиллерийские орудия кораблей дадут несколько залпов. А затем десантные войска морской пехоты покажут на что способны техника и личный состав.

С «боем» на берег выходят морские пехотинцы Северного флота, под грохот пушек они выбираются и занимают позицию - еще одна часть военного праздника, гремит так, что себя плохо слышно.

И пока одни «сражаются» на берегу, другие «дают бой» морским пиратам. А завершают программу боевые летчики Северного флота: на высоте каких-то 50 метров над трибунами пролетают  вертолеты морской авиации Ка-27М.

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