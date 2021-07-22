Великолепие кораблей: опубликованы зрелищные кадры репетиции на День ВМФ в Каспийске

В Каспийске состоялась репетиция парада, который пройдет в День Военно-морского флота России в ближайшее воскресенье. «Звезда» публикует уникальные кадры этой тренировки, снятые с квадрокоптера. На записи можно насладиться всем великолепием кораблей, задействованных в Военно-морском параде.

Известно, что в параде примут участие малый ракетный корабль «Углич», малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», а также тральные корабли, артиллерийские катера и суда обеспечения. Впервые военно-спортивный праздник в пункте базирования встретит малый ракетный корабль «Великий Устюг». В воздушной части парада задействованы вертолеты Ми-8АМТШ и ударные Ми-28.

На генеральной репетиции вся программа парада от начала до конца. Здесь самые зрелищные и сложные эпизоды, которые моряки отрабатывают на учебных занятиях. Каждое движение, будь то на площади или в корабельном строю, благодаря усердным тренировкам отточено до секунды. Все для того, чтобы парад и на воде, и на земле, и в воздухе для зрителя был как единое целое.