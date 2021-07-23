Последние штрихи: Севастополь готовится к генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ

В Севастопольской бухте в эти минуты завершаются приготовления к генеральной репетиции военно-морского парада. Военные отработают слаженность действий, необходимо соблюсти хронометраж прохождения корабельных сил и пролета авиации - важно держать скорость хода, соблюдать дистанцию.

Из-за коронавирусных ораничений программа празднования сокращена. Не будет стрельб. Проход кораблей по Севастопольской бухте состоится, но в урезанном формате. Несмотря на это, каждое судно тщательно готовят в предстоящему празднику. Тем не менее не стали отказываться от эпизода с морской авиацией.

В генеральной репетиции примут участие более тысячи военнослужащих, более 20 кораблей, подводная лодка, катера и суда обеспечения.