Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Последние штрихи: Севастополь готовится к генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
13:40 23.07.2021
В этом году парад кораблей продлится всего 15 минут. Тем не менее к празднику готовятся тщательно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Севастопольской бухте в эти минуты завершаются приготовления к генеральной репетиции военно-морского парада. Военные отработают слаженность действий, необходимо соблюсти хронометраж прохождения корабельных сил и пролета авиации - важно держать скорость хода, соблюдать дистанцию.

Из-за коронавирусных ораничений программа празднования сокращена. Не будет стрельб. Проход кораблей по Севастопольской бухте состоится, но в урезанном формате. Несмотря на это, каждое судно тщательно готовят в предстоящему празднику. Тем не менее не стали отказываться от эпизода с морской авиацией.

В генеральной репетиции примут участие более тысячи военнослужащих, более 20 кораблей, подводная лодка, катера и суда обеспечения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:06 Спорт
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио стартовала
14:01 В стране и мире
Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
12:07 Спорт
Матыцин: Россия сможет претендовать на ОИ-2036
10:23 В стране и мире
Видео
Умер прогнавший американский крейсер из советских вод контр-адмирал Владимир Богдашин
08:11 В стране и мире
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.