Последние штрихи: Севастополь готовится к генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ
В этом году парад кораблей продлится всего 15 минут. Тем не менее к празднику готовятся тщательно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Севастопольской бухте в эти минуты завершаются приготовления к генеральной репетиции военно-морского парада. Военные отработают слаженность действий, необходимо соблюсти хронометраж прохождения корабельных сил и пролета авиации - важно держать скорость хода, соблюдать дистанцию.
Из-за коронавирусных ораничений программа празднования сокращена. Не будет стрельб. Проход кораблей по Севастопольской бухте состоится, но в урезанном формате. Несмотря на это, каждое судно тщательно готовят в предстоящему празднику. Тем не менее не стали отказываться от эпизода с морской авиацией.
В генеральной репетиции примут участие более тысячи военнослужащих, более 20 кораблей, подводная лодка, катера и суда обеспечения.