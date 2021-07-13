Парад на День ВМФ и испытание учебных самолетов: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Россия - одна из ведущих мировых ядерных держав, и совершенствование стратегических ядерных сил - необходимый элемент развития Вооруженных сил. Процесс непрерывный и касается наземной и морской составляющей стратегического ядерного щита.

Не исключение и воздушная компонента триады. Ее мощь должна возрасти за счет повышения боевой эффективности ракетоносцев Ту-160. Об этом на селекторном совещании в Минобороны заявил сегодня Сергей Шойгу. Контракт на поставку десяти новых самолетов, производство которых возобновлено на авиазаводе в Казани, уже подписан, первый «Белый лебедь» из новой партии уже поднимался в воздух. Всего Минобороны планирует закупить не менее 50 Ту-160М.

«Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности одна из наших первоочередных задач. Продвинуться в ее решении можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива», - сказал министр обороны РФ.

Авиация - это не только новые самолеты, но и те, кто ими управляет. Так, что нужны и новые летные кадры. Их подготовка - первостепенная задача для Минобороны. Чтобы уверенно управлять ракетоносцами сначала - нужно сесть за штурвал летающей парты. Так называют учебные самолеты, которые Минобороны закупает для курсантов авиавузов.

«Материальная база вузов должна включать не менее пятисот современных учебно-тренировочных самолетов и двухсот вертолетов. Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки Як-152 и УТС-800», - отметил Шойгу.

В этом году в военные вузы примут 13 тысяч вчерашних выпускников школ и кадетских училищ. Конкурс среди юношей - почти четыре человека на место, у девушек до 20. 700 ребят будут проходить подготовку в качестве пилотов. Армия также берется за строительство железных дорог, там где особенно тяжелые условия для гражданских строителей. По указанию президента совместно с РЖД Минобороны продолжает подготовку к реконструкции восточного участка Байкало-амурской магистрали общей протяженностью 339 километров.

«Подготовка материально-технической базы завершена. Группировка сил и средств развернута в полном составе. На сегодня она составляет 1038 человек и 693 единицы вооружения и военной техники. Наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше двух тысяч единиц техники», - сказал министр.

На помощь военные приходят и в тушении лесных пожаров. Из-за аномальной жары ситуация обострилась во многих регионах, наиболее тяжелая - в самом большем - в Якутии. Тушить очаги привлекают армейскую авиацию, в республику направлены самолеты Ил-76, которые выливают на пылающую тайгу тонны воды.

Не прекращается и борьба против коронавируса. Третью волну Минобороны встретило во всеоружии. Уже построено 30 многофункциональных медцентров по всей стране, где лечат не только военных. Более тысячи трехсот дополнительных коек развернуто для граждански пациентов. Минобороны поставило в регионы более 60 тонн так необходимого для тяжелых больных кислорода. Инфекционный госпиталь вновь работает в парке «Патриот». Военные отправляются в командировки , туда где их помощь так необходима.

Опытом борьбы с коронавирусом наше военное ведомство готово делиться с коллегами по всему миру. И это было одной из важных тем уже девятой по счету Конференции по международной безопасности, которая прошла в Москве. Ее итоги сегодня подвели на селекторном совещании. В конференции приняли участие делегаты из 109 стран, в том числе министры обороны 55 государств. Развить сотрудничество получится уже в ближайшее время.

Главный военно-морской парад в Петербурге на День ВМФ блеснет не только российским кораблями, на Неве теперь будут ждать моряков под другими флагами.

«В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы Федеральной службы безопасности России. Всего планируется проход 54-х кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. К мероприятию привлекается свыше четырех тысяч военнослужащих. В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетит 48 самолетов и вертолетов», - заявил Шойгу.

Предстоящий парад по словам министра обещает стать самым масштабным за пять лет, что эта красивая традиция вновь существует в наших Вооруженных Силах.