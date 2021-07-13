Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности ракетоносцев Ту-160М

Повышение боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М - важнейшая задача, решить которую помогут новые авиадвигатели НК-32 второй серии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолетов Ту-160М. Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности - одна из наших первоочередных задач», - сказал Шойгу.

По его словам, продвинуться в решении этой задачи можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива.

«На совещании обсудим, как изготовитель и поставщик двигателей - акционерное общество "ОДК-Кузнецов" - выполняет свои обязательства перед министерством обороны», - констатировал глава ведомства.

В марте Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 был передан на предварительные испытания передали на испытания. Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев».

Напомним, 3 ноября 2020 года бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с двигателями НК-32-02. Полет проходил на высоте 6 000 метров и длился 2 часа 20 минут. Впервые модернизированный стратегический ракетоносец подняли в воздух 2 февраля.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.