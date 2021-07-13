Шойгу рассказал о новых учебных самолетах, проходящих испытания для ВС РФ

Сергей Шойгу рассказал об испытаниях двух новых новых учебных самолетов для Вооруженных сил России.

«Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков», - отметил министр на селекторном совещании в Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что количество качественно подготовленных летчиков-выпускников должно достигать не менее 700 человек в год - только так можно эффективно использовать потенциал как существующих, так и перспективных авиационных комплексов.

Также министр добавил, что материальная база военных вузов должна насчитывать не менее полутысячи современных учебно-тренировочных самолетов и около двухсот вертолетов.