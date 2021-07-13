Шойгу заявил, что Главный военно-морской парад будет масштабнее предыдущих

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в Северной столице, будет еще более масштабным, чем предыдущие, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Пятый по счету в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ», - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании.

По словам министра, всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырех тысяч военнослужащих.

В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолетов и вертолетов, сообщил Шойгу. Он отметил, что по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным.