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Шойгу: конкурс в российские военные училища составляет почти четыре человека на место

Тимур Шерзад
10:57 13.07.2021
Сильны и позиции довузовских учебных заведений - так, со слов министра, конкурс в Кызыльское президентское кадетское училище составляет по 7 мальчиков и 11 девочек на место. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Сергей Шойгу рассказал о высоком конкурсе в военные училища России. По его словам, он составляет более 3,5 человека на место. Показатели по отдельным специальностям значительно выше - среди юношей до 8 человек, а среди девушек - до 20. 

«Наибольшей популярностью пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году планируем принять более 13 тысяч первокурсников», - отметил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

С первого числа текущего месяца в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов в вузы Минобороны России - он продлится до 20 июля. 

Сильны и позиции довузовских учебных заведений - так, конкурс в Кызыльское президентское кадетское училище составляет по 7 мальчиков и 11 девочек на место. 

«Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском, Тульском суворовских военных училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место», - подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что ради повышения престижа военной службы выпускников ведомственных довузовских образовательных организаций зачисляют в военно-учебные заведения командного профиля в особом порядке.

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