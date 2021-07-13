Армия Шойгу: подготовка материально-технической базы для реконструкции БАМа завершена Тимур Шерзад Военныослужащие провели уже четыре технологические паромные переправы и очистили от леса полосу протяженностью 14,8 километра, проведена отсыпка почти 18 километров притрассовых временных дорог. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сергей Шойгу заявил о завершении подготовки материально-технической базы для реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали протяженностью 339 километров. «Подготовка материальной базы завершена. Группировка сил и средств развернута в полном составе, на сегодня составляет 1 038 человек и 693 единицы военной техники», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Шойгу добавил, что военные провели уже четыре технологические паромные переправы и очистили от леса полосу протяженностью 14,8 километра, проведена отсыпка почти 18 километров притрассовых временных дорог. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика