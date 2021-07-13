Армия Коронавирус Минобороны развернуло свыше 1300 коек для лечения гражданских лиц Андрей Аркадьев Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В регионах России военные продолжают помогать местному населению в борьбе против COVID-19, сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. «Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70 военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развернуто более трехсот коек», - сказал Шойгу на селекторном совещании. В интересах субъектов РФ дополнительно выделено более трехсот пятидесяти коек, добавил министр. Он отметил, что Минобороны передало медикам более 60,5 тонны кислорода для лечения больных. По словам Шойгу, с 16 июня в подмосковном парке «Патриот» действует временный госпиталь для больных коронавирусом. К работе привлечены 600 медиков. Медицинскую помощь получили больше тысячи человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика