Шойгу подвел итоги Московской конференции по международной безопасности

Девятая Московская конференция по международной безопасности, проходившая 22-24 июня, является первой в текущем году площадкой высокого уровня, где профильным специалистам в офлайн-формате удалось обсудить тему безопасности в мире. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Несмотря на санитарные ограничения, ее [конференцию - прим.ред.] посетило 700 делегатов из 109 стран и шести международных организаций, а также 94 представителя зарубежных неправительственных организаций и эксперта в области безопасности», - сказал он.

Шойгу подчеркнул, что 55 делегаций были возглавлены руководителями оборонных ведомств, а также их заместителями и начальниками генштабов. Некоторые министры обороны приняли участие в мероприятии в онлайн-формате.

«В этом году форум стал первой площадкой высокого уровня, где военные специалисты в очном порядке обсуждали актуальные вопросы безопасности в мире. Особое внимание было уделено различным аспектам глобальной и региональной стабильности, а также проблематике развития военного сотрудничества в условиях пандемии и осложнения международной обстановки», - отметил глава оборонного ведомства.

По мнению министра обороны РФ, таким образом Московскому форуму вновь удалось доказать свою актуальность и востребованность.